Gli americani hanno battuto nettamente l'per 4 - 0 nel torneo a squadre che ha aperto la stagione . Nella notte italiana Martina Trevisan, nº 27 WTA, è stataper 6 - 4 6 - 2 da Jessica ...Gli Stati Uniti hanno vinto la prima edizione della United Cup. Nella finale di Sydney gli americani hanno battuto l'vincendo i primi tre singolari dopo aver gi travolto in semifinale la Polonia giustiziera della Svizzera. Nel primo incontro Francis Tiafoe (ATP 19) ha approfittato del ritiro di Lorenzo ... Italia battuta in finale, agli Stati Uniti la prima United Cup Non riesce l'ennesima impresa alla 18enne ceca Linda Noskova dopo le eccellenti prestazioni dei giorni scorsi. Aryna Sabalenka torna al successo dopo oltre un anno e mezzo ...Con il successo di Taylor Fritz su Matteo Berrettini per 7-6(4) 7-6(6) in due ore e 16 minuti, va agli Stati Uniti la prima edizione della United Cup. L’Italia non può ora più recuperare lo svantaggio ...