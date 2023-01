Ita | Lufthansa scopre le carte | attesa per offerta

(Di domenica 8 gennaio 2023) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - Per l'arrivo dell'dipotrebbe essere una questione, se non di ore, comunque di pochi giorni. Dal colosso tedesco è atteso come imminente il passo che dovrebbe segnare la svolta per il futuro di Ita Airways. Secondo fonti del settore, una possibile deadline dovrebbe cadere a ridosso di metà mese, quindi la prossima settimana. La strada dell'operazione di privatizzazione della compagnia italiana è tracciata dal dpcm pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio scorso e le nuove regole del gioco spianano la strada all'ingresso di, da sempre interessata al mercato italiano e alle vicende della sua più grande aviolinea. Il dossier continua, comunque, a richiamare l'attenzione di altre compagnie, come nel caso di Delta Airlines, che, anche nel precedente tentativo di privatizzazione, ...

Con l'acquisizione di Ita Airways, Lufthansa amplierebbe la sua costellazione nel mercato europeo dopo l'acquisizione di Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti e soprattutto 'conquista' ...Considerando poi i passaggi successivi da completare, tra cui il via libera dell'Antitrust Ue, l'ingresso operativo di Lufthansa dovrebbe avvenire in estate, spiegano osservatori del settore. Giorni decisivi per la vendita di una quota di Ita Airways, la compagnia nata dalle ceneri di Alitalia con una flotta di 52 aerei poi saliti a 69 a fronte di 3.600 dipendenti e una dote statale di 1,3 ...