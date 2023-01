Iseo | travolto da due auto mentre attraversa la strada | muore 16enne

(Di domenica 8 gennaio 2023). Una tragedia quella che si è consumata sabato sera, 7 gennaio, in via Roma adin provincia di Brescia. Poco dopo le 20 Federico Doga, un ragazzo di 16 anni di Comezzano Cizzago, nel bresciano, da una Punto guidata da un 39enne albanese diche procedeva in direzione di Brescia, e poi da una Bmw sulla quale viaggiava la famiglia di Villongo che proveniva dalla direzione opposta. Ilstavando la, in un tratto poco illuminato e senza strisce pedonali, quando è stato prima investito da una Punto guidata da un 39enne albanese diche procedeva in direzione di Brescia, e poi da una Bmw sulla quale viaggiava una famiglia di Villongo che proveniva dalla direzione opposta. Sotto choc i conducenti e i passeggeri dei due veicoli ...

La Repubblica

Un ragazzo di sedici anni è statoe ucciso da due autovetture in una carambola avvenuta a, in provincia di Brescia, intorno alle 20 di sabato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava attraversando la strada ...Pare che Federico abbia attraversato la strada in un tratto poco illuminato quando è stato investito prima da una Punto nera, guidata da un 39enne albanese residente ache procedeva in direzione ... Iseo, travolto da due auto mentre è sul marciapiede, muore giovane di 16 anni Iseo. Federico Doga, un ragazzo di 16 anni originario di Comezzano Cizzago, ha perso la vita intorno alle 20 di sabato 7 gennaio in via Roma a Iseo. Il giovane stava attraversando a piedi la… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...