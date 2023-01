Ischia | a Casamicciola nuova evacuazione per allerta meteo

(Di domenica 8 gennaio 2023) commenta Aalcuni abitanti diTerme dovranno effettuare unaprecauzionale. In seguito all'diramata dalla Regione Campania, che prevede...

... comprese le isole del Golfo di Napoli, dove si prevedono temporali anche intensi, venti forti e mareggiate, con possibili fenomeni intensi, a, sull'isola di, è scattata una nuova ...... alle inondazioni devastanti che hanno messo in ginocchio il Pakistan, fino agli ultimi smottamenti di, incuria umana e fenomeni metereologici estremi hanno continuato ad andare ... Ischia, allerta meteo gialla: a Casamicciola scatta nuova evacuazione A seguito di un avviso di allerta meteo da parte della Protezione Civile, con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo valido a partire dalle 23.59 che interesserà anche la regione Campania ...Scatta il piano d’emergenza a Casamicciola Terme per l’allerta meteo che raggiungerà anche Ischia: 128 le famiglie sfollate, per un ...