Isabel Bengochea | chi è l’ex moglie di Ezio Greggio | “Non c’era più amore tra noi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 gennaio 2023)è stato sposato con la spagnola: dal matrimonio sono anche nati due figli maschi, Giacomo e Gabriele. Il matrimonio conè purtroppo finito dopo vent’anni., chi èdiÈ durato oltre 20 anni il matrimonio tra. Poi, come spesso accade, nonostante i due figli avuti insieme l’per la misteriosa basca è finito. E il conduttore, come noto, ha saputo presto consolarsi con Simona Gobbi. Quest’ultima, ex studentessa di Lettere, aveva solo 22 anni quando scoccò l’con ...