Irrompe Inzaghi | ecco lo sgambetto ad Allegri

(Di domenica 8 gennaio 2023) Inter e Juventus non sono eterne rivali solamente sul campo da gioco, ma anche per quanto riguarda il calciomercato.tenta lo sgarbo verso i bianconeri,avvisato Il mercato… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Calcio mercato web

Marotta sta intanto lavorando a diverse piste per consegnare adquei rinforzi con cui ... Calciomercato Inter,il Leeds nella corsa a PedrazaUn'eventuale partenza di Robin Gosens, ...... Juventus e Inter che inseguono alle spalle della band di Spalletti L'interrogativo avrà una prima risposta il 4 gennaio quando il Napoli andrà a San Siro contro la squadra di. Intanto però ... Marotta irrompe sul big a zero: Allegri e Spalletti beffati Leggi tutte le ultime notizie sulla Serie B: Classifica aggiornata, Risultati in tempo reale, Calendario, Marcatori e tante news sul Campionato Cadetto - Pagina 76.Calciomercato Inter, l'effetto domino rischia di stravolgere i piani dei nerazzurri, che hanno da tempo messo nel mirino l'esterno.