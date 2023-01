Iraniano arrestato in Germania | «Aveva cianuro e ricina | progettava attentati terroristici»

Corriere della Sera

L'uomo, di 32 anni, è sospettato di aver ottenuto cianuro e ricina Gli investigatori antiterrorismo hannoun uomodi 32 anni a Castrop - Rauxel, nella zona nord - occidentale della Ruhr, in Germania, accusato di pianificare un attacco terroristico di matrice islamica. L'uomo è ...Torna l'incubo terrorismo islamico in Germania . Un uomo di 32 anni,, è finito in manette in Germania,dagli investigatori antiterrorismo a Castrop - Rauxel, nella zona nord - occidentale della Ruhr. Il 32enne,insieme a un altro uomo, è ... Mehdi Zare Ashkzari, in Iran arrestato il fratello minore dello studente ucciso dalle torture BERLINO - Un cittadino iraniano di 32 anni è stato arrestato nell'ovest della Germania con l'accusa di preparare attentati terroristici di matrice islamica usando anche tossine letali come cianuro e r ...le autorità tedesche sarebbero state avvertite nei giorni scorsi del rischio di un attentato chimico da parte dei servizi di intelligence di un altro Paese ...