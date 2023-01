Iraniano arrestato in Germania | «Aveva cianuro e ricina | progettava attentati terroristici» Preso anche un complice

Agenzia ANSA

La perquisizione e l'arresto sono avvenuti nella cittadina di Castrop - Rauxel, nel Land occidentale Renania del Nord - Vestfalia. Un cittadinodi 32 anni è statonell'ovest della Germania con l'accusa di preparare attentati terroristici di matrice islamica usando anche tossine letali come cianuro e ricina, trovati nella ...Un cittadinodi 32 anni è statonell'ovest della Germania con l'accusa di preparare attentati terroristici di matrice islamica usando anche tossine letali come cianuro e ricina , trovati nella ... Iran, parla un amico di Mehdi: 'Hanno arrestato anche il fratello' Fermato anche un altro uomo: sarebbe il fratello. Le autorità tedesche erano state avvertite da servizi d’intelligence stranieri della minaccia di un attacco terroristico di natura islamista. Non è ch ...Allarme terrorismo in Germania. Gli investigatori hanno arrestato un uomo iraniano di 32 anni a Castrop-Rauxel, nella zona nord-occidentale della Ruhr, accusato di pianificare un attacco terroristico.