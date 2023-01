Iran | Taremi contro il governo | “Non si fa giustizia con una corda”

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il calciatore dell’, Medhi, protestale decisioni violente prese daldel paese, per alcuni reatiilattuale. Poco tempo fa infatti sono stati impiccati due uominiiani, colpevoli di un presunto omicidio ad una milizia islamica.allora ha deciso di far sentire la sua voce, tramite un tweet: “Lanon si fa con una. Abbiamo tanti delinquenti e criminali in carcere, con processi che durano diversi anni. Ma perché questi giovani oppressi, di famiglie deboli, vengonoti per tre capi di imputazione? Quale società trova pace con spargimenti di sangue ed esecuzioni?”. SportFace.

TGCOM

Dura presa di posizione del bomber della nazionale di calcio iraniana Mehdi, che ha condannato le ultime due esecuzioni legate alle proteste nel suo paese, quella di Mohammad Mahdi Karmi e di Mohammad Hosseini. Basta, finitela , ha scritto su Twitter il 30enne, ...Quando i giocatori dell'non avevano cantano l'inno alla prima partita dei mondiali per protesta contro il regime -aveva già fatto un gesto significativo contro il regime, quando, insieme ... Iran, il calciatore-simbolo Taremi: "La giustizia non si fa con il cappio" Il calciatore dell’Iran, Medhi Taremi, protesta contro le decisioni violente prese dal governo del paese, per alcuni reati contro il governo attuale. Poco tempo fa infatti sono stati impiccati due uom ...Manifestazioni in decine di città nel mondo. (LaPresse) Anche Torino manifesta contro il regime iraniano, in una domenica con mobilitazioni in decine di città del mondo. In piazza la comunità iraniana ...