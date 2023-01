Iran | slogan e proteste contro il regime Presidi di solidarietà in 80 città del mondo per dire ' stop al boia'

(Di domenica 8 gennaio 2023) - Migliaia di persone in piazza oggi in variedel paese per rendere omaggio ai 176 passeggeri dell'aereo abbattuto dalle guardie rivoluzionarie vicino a Teheran l'8 gennaio 2020

- Migliaia di persone in piazza oggi in varie città del paese per rendere omaggio ai 176 passeggeri dell'aereo abbattuto dalle guardie rivoluzionarie vicino a Teheran l'8 gennaio 2020Giorni di rabbia contro le potenti Guardie rivoluzionarie, con lo: 'Voi siete l'Isis in', mentre un'atleta iraniana di taekwondo ha pubblicato una foto senza ... Media, giornalista si “suicida” dopo il rilascio in Iran. Tajani: «Teheran ha superato linea rossa» Migliaia di persone in piazza oggi in varie città del paese per rendere omaggio ai 176 passeggeri dell'aereo abbattuto dalle guardie rivoluzionarie vicino a Teheran l'8 gennaio 2020 ...Giorni di rabbia contro le potenti Guardie rivoluzionarie, con lo slogan: "Voi siete l'Isis in Iran", mentre un'atleta iraniana di taekwondo ha pubblicato una foto senza hijab ...