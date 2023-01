Iran | la protesta davanti alla National Gallery di Londra | donne e attiviste indossano i costumi de “Il racconto dell’ancella”

(Di domenica 8 gennaio 2023)iane organizzano unadiindossandoispirati a “The Handmaid’s Tale” (“Il”, ndr), il futuristico romanzo distopico dell’autrice canadese Margaret Atwood e convertito poi anche in serie tv, per aumentare la consapevolezza sulla recente rivolta guidata dallein. Atwood è stata in parte ispirata drivoluzione islamica innel 1978-79 che ha visto l’istituzione di una teocrazia che ha ridotto i diritti dellee ha imposto un rigoroso codice di abbigliamento alle...

RaiNews

Quattro iraniani sono stati condannati a pene che vanno da uno a 10 anni di carcere per aver incitato ad uno sciopero durante il movimento di. Lo ha annunciato oggi una fonte ufficiale. L'Afp precisa che è la prima volta che un tribunale pronuncia condanne per istigazione allo sciopero durante le proteste scatenate dalla morte di ......invece è in programma nel primo pomeriggio un corteo per protestare contro i crimini dell'. ...vanno da uno a dieci anni di carcere per aver incitato ad uno sciopero durante il movimento diQuattro iraniani sono stati condannati a pene che vanno da 1 a 10 anni di carcere per aver incitato a uno sciopero durante la protesta. Lo ha annunciato oggi una fonte ufficiale. L'AFP precisa che è l ...Donne e attiviste iraniane organizzano una protesta davanti alla National Gallery di Londra indossando costumi ispirati a 'The Handmaid's Tale' ...