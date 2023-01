Iran | istigarono a scioperi durante proteste | 4 condanne

(Di domenica 8 gennaio 2023) Quattroiani sono stati condannati a pene che vanno da uno a 10 anni di carcere per aver incitato ad uno scioperoil movimento di protesta. Lo ha annunciato oggi una fonte ufficiale. L'Afp ...

