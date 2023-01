Iran | il punto sulla situazione attuale

RaiNews

ROMA - 'L'ha superato la linea rossa, ildi non ritorno, cominciando a eseguire le condanne a morte. L'Italia è contraria alla pena di morte'. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani su SkyTg24 ...TAJANI:HA SUPERATO LA LINEA ROSSA "L'ha superato la linea rossa, ildi non ritorno, cominciando a eseguire le condanne a morte. L'Italia è contraria alla pena di morte". Così il ... Iran, gli Usa condannano le esecuzioni di manifestanti. Tajani: "L'Iran ha superato la linea rossa" La comunità iraniana scende in piazza a sostegno del proprio popolo, vittima della repressione del regime teocratico al potere. A Roma, in contemporanea con Torino, i manifestanti si sono radunati in ...ROMA – Nella mattinata di domenica 8 gennaio si è svolta una manifestazione davanti all’ambasciata dell’Iran, con il direttore del quotidiano ‘La Stampa’ Massimo Giannini che ha depositato le 300mila ...