Iran | il giornalista Mohsen Jafari - Rad si suicida dopo il rilascio

Agenzia ANSA

, da Berlino a Londra fino a Roma: manifestazioni in 80 città del mondo a sostegno delle proteste dopo allerta dell'intelligence Germania, arrestati due iraniani: col cianuro preparavano ...Unsi è "suicidato" dopo essere stato scarcerato in. Lo riferisce la Bbc persian in base ad alcuni report provenienti dal Paese. La morte di Mohsen Jafarirad, 36 anni, reporter, critico ... Media, giornalista si suicida dopo il rilascio in Iran - Ultima Ora Reporter, critico cinematografico e documentarista, il 36enne era stato arrestato e condotto in carcere durante i disordini a Karaj ...ROMA, 08 GEN - Un giornalista si è "suicidato" dopo essere stato scarcerato in Iran. Lo riferisce la Bbc persian in base ad alcuni report provenienti dal Paese. La morte di Mohsen Jafarirad, 36 anni, ...