Agenzia ANSA

... prigioniera politica eNasrin Sotoudeh che ha commentato l'ultima impiccagione avvenuta ieri in relazione alle proteste che da metà settembre hanno attraversato l'dopo la morte di ......e attivista per i diritti umani, in Italia dal 2005, tra le fondatrici dell'associazione "Donne libere iraniane": "Chiediamo di obbligare l'a far accedere la Commissione diritti umani ... Iran: avvocata arrestata, ultime due impiccagioni sono omicidi - Medio Oriente TEHERAN, 08 GEN - L'esecuzione di Mohamadmehdi Karami e Mohammad Hosseini è stata di fatto un '"omicidio" da parte della Repubblica islamica. Ad affermarlo la nota attivista per i diritti umani, prigi ...Dopo le rivolte scoppiate in seguito all’omicidio di Masha, migliaia di ragazze e ragazzi sono stati imprigionati nel Paese degli Ayatollah, quasi 500 uccisi. Escono di casa e salutano come se non dov ...