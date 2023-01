Iran | altri due uomini impiccati | negato a entrambi un processo giusto

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 8 gennaio 2023) Inla repressione non si ferma.due ragazzi sono stati, in seguito alle manifestazioni di piazza iniziate a settembre 2022 dopo l’uccisione di Mahsa Amini, morta perché non indossava bene il velo. Mohammad Mahdi Karami (22 anni) e Seyyed Mohammad Hosseini (39 anni), questi i loro nomi, sono ritenuti “i principali autori del crimine che ha portato al martirio di Rouhollah Ajamian e sono stati“, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Mizan Online.erano stati arrestati il 3 novembre, a Karaj, vicino a Teheran, durante la cerimonia in ricordo della 20enne Hadis Najafi, uno dei simboli delle proteste. Karami era un campione di karate, mentre Hosseini era maestro-volontario di arti marziali in una squadra di bambini. I due erano tra i componenti di un gruppo di 16 ...