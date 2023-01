Io | affetto da retinite | ho avuto un’infanzia stupenda anche senza giro del mondo | la mia storia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023) di Sergio Prelato Questa notizia mi ha colpito molto. Sonodapigmentosa, come molti di noi diagnosticata in modo definitivo a dieci anni, ma ne ero preda già prima. Mi chiedo, pur nel rispetto del dolore e del terrore dei genitori, che si vedono ben tre figli ammalati, cosa mi fa riflettere in tutto ciò. Forse perché noi siamo in quattro: io e mio fratello con, una sorella portatrice sana, unaereditarietà. Mio padre operaio, mia madre donna di servizio presso famiglie ricche a Torino, una volta appresa la notizia della malattia hanno fatto quello che potevano, per me la cosa migliore. Mio padre ha continuato a lavorare come un matto alla Fiat, perdendo pure un occhio sul lavoro, oltre la salute in generale. Mia madre, dopo un breve tentativo di inserimento nel ’71 presso una scuola ...