Inzaghi | «È cinque anni che c’è il Var | non è possibile un errore così grave»

(Di domenica 8 gennaio 2023) Simonedopo il pareggio 2-2 a Monza e un gol ingiustamente annullato ad Acerbi. Siamo molto arrabbiati, chiaramente c’è stato undopodi Var è stato fischiato un fallo dove due giocatori del Monza si inciampano tra di loro, unsommato al fallo di Lautaro, sarebbe stato il 3.1, avremmo vinto la partita, dopo la vittoria di Bergamo e col Napoli stiamo a parlare del pareggio ed è un. In questo momento mi viene difficile analizzare la partita Èche è stato inserito il Var, si aspetta, si vede, probabilmente avremmo vinto la gara, c’è tanto rammarico, sapevamo che avremmo trovato problematiche. Abbiamo avuto problemi con Calhanoglu e, non sappiamo che si è ...

IlNapolista

... sono quindicesimi in classifica con 17 punti, con un cammino dipartite vinte, due pareggiate e nove perse, diciassette reti realizzate e ventitré incassate. Gli uomini di, nel turno ...... i biancorossi hanno raccolto un solo punto negli ultimiincroci contro squadre di questa .... A disposizione: Handanovic, Cordaz, Acerbi, D'Ambrosio, Darmian, Gosens, Bellanova, ... Inzaghi: «È cinque anni che c'è il Var, non è possibile un errore così ... Le parole di Simone Inzaghi dopo il pareggio dell'Inter in casa del Monza L'Inter viene beffata al 93' dal Monza grazie al gol di Caldirola e frena all'U-Power Stadium dopo la vittoria contro il Napol ...Secondo quanto riportato dalla Rosea i funerali dell’ex attaccante verranno celebrati a Londra in forma strettamente privata, come voluto dallo stesso Gianluca, che si è sempre allontanato dai riflett ...