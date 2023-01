Investito da due auto mentre attraversa | morto 16enne a Iseo

Virgilio Notizie

Un ragazzo di sedici anni è stato travolto e ucciso da autovetture in una carambola avvenuta a Iseo, in provincia di Brescia, intorno alle 20 di sabato. Iseo (Brescia), carambola tra due auto vicino alla stazione: investito e ucciso un 16enne La tragedia. Investito da due auto in via Roma. Sotto choc i passeggeri dei due veicoli coinvolti, tra cui una coppia di Villongo con la bimba di 10 anni. Federico Doga, un ragazzo di 16 anni di ... Aveva 16 anni il ragazzo travolto e ucciso ieri sera a Iseo, in provincia di Brescia. Ancora un incidente stradale mortale in via Roma. L'adolescente è stato investito da due ...