Inter Vs Parma | probabili formazioni e dove vederla

(Di domenica 8 gennaio 2023) Torna la Coppa Italia con gli ottavi di finale su gara secca. Ad aprirli, martedì 10 gennaio 2023, alle ore 21, presso lo stadio Meazza, sarà il matchVs. La vincente affronterà nei quarti una tra Atalanta e Spezia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I nerazzurri accedono direttamente al tabellone degli ottavi essendo detentori del trofeo. Sono reduci da un momento nel complesso positivo come dimostrano i sette punti conquistati nelle ultime tre partite, tra cui le vittorie contro Atalanta e Napoli. La vetta della classifica è però ancora lontana, quindi non si dovrà più sbagliare. I gialloblù si sono qualificati per gli ottavi dopo aver eliminato Salernitana e Bari. In campionato, le cose vanno abbastanza bene con il quinto posto e a nove punti di distacco dalla promozione diretta., ...