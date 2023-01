Inter | passo indietro a Monza | Inzaghi recrimina

(Di domenica 8 gennaio 2023) L’viene fermata sul pareggio da uncoraggioso, mandando su tutte le furie Simone. Sì, perché al di là del risultato, fa storcere il naso la direzione di gara dell’arbitro Sacchi. Colpevole, dal punto di vista nerazzurro, di aver inciso negativamente sul risultato finale. Fa gridare vendetta, infatti, il gol annullato ad Acerbi per un fallo (inesistente) ravvisato precedentemente alla conclusione vincente dell’ex Lazio. Una scelta troppo avventata dell’arbitro, che non ha lasciato che l’azione terminasse, fischiando unvento falloso che, in realtà, non c’era. SimoneIndipendentemente dalla discutibile direzione di gara, il pareggio dell’con ildeve far preoccupare Simonesotto ...

Calcio in Pillole

Tra tutte, quella che riguarda Malinovskyi, a undal Marsiglia. 'Non c'è l'idea di ...Serie A Le squadre che hanno mandato in gol più giocatori Con la rete firmata a Monza da Darmian l'ha ...... secondo alcune indiscrezioni, potrebbe saltare in caso di ulteriorefalso con gli avversari ... CLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Juventus* 37; Milan 36;*34; Lazio e Roma 30; Atalanta 28;... L’Inter si autoesclude dalla lotta scudetto Passo indietro a Monza- CIP Due passi indietro per l’Inter che non riesce, ancora una volta, a superare i suoi fantasmi L’Inter e l’incapacità di gestire i momenti. Monza Inter Inzaghi. La cosa peggiore dell’Inter di questa ..."In Italia il campionato lo vince chi ha la miglior difesa", quante volte si è sentita e si sente tutt'ora questa frase. E in effetti la storia racconta questo anche se non sempre è così. Nell'ultimo ...