Inter | pari e polemiche | Caldirola fa gioire il Monza | nerazzurri furiosi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023) Finisce 2-2 il match tra, col pareggio dei brianzoli arrivato in pieno recupero. Petagna e compagni hanno rimontato due volte i, ai gol di Darmian e Lautaro hanno risposto Ciurria e(con deviazione di Dumfries): un punto a testa, coi padroni di casa a far festa e la squadra di Simone Inzaghi a masticare amaro. Per inel prossimo turno ci sarà la sfida col Verona mentre ilsfiderà la Cremonese. Quella dell'U-Power Stadium è stata una gara dai due volti, in cui gli errori hanno fatto la differenza. Come in occasione della prima rete: Carlos Augusto ha sbagliato una chiusura su Darmian, l'esterno nerazzurro arrivato coi tempi giusto sul cross di Bastoni ha superato Di Gregorio da distanza ravvicinata. Il vantaggio ...