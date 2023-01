Calciomercato.com

Commenta per primo Non è andato giù il pareggio del Monza contro l'al grande tifoso nerazzurro, Enrico. Sui propri social, il direttore del TG La7 , non ha lesinato critiche. ' Meritato pareggio del Monza contro l'. Mi ha colpito la prestazione ...... Alvino su- Napoli "Domani il Napoli farà un partitone, possono arbitrare anche Bonolis e(tifosi interisti, ndr) a San Siro. Non credo che quelli dell'potranno farsi la doccia ... Inter, Mentana 'blasta' Lukaku: 'Giocava per il Monza' Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': "Domani il Napoli farà un partitone, possono arbitrare anche Bonolis e Mentana (tifosi interi ...Carlo Alvino ha parlato di Inter-Napoli, gara che sarà arbitrata da Simone Sozza. Designazione arbitrale molto contestata.