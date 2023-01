Inter | Lautaro | «Con il Var non si possono fare questi errori»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 8 gennaio 2023)Martinez, attaccante dell’, ha parlato aTv al termine della sfida contro il Monza e non le ha mandate a dire contro il VarMartinez, attaccante dell’, ha parlato aTv al termine della sfida contro il Monza e non le ha mandate a dire contro il Var. Le sue dichiarazioni: «Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, nel secondo tempo potevamomeglio. Sono 4-5 anni che il Var lavora con noi, non sicommettere ancora». L'articolo proviene da Calcio News 24.