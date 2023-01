Inter | Inzaghi | ‘Dopo 5 anni di VAR ancora si annullano gol regolari A Lukaku serve tempo’

MONZA - Simoneè una furia dopo il pareggio beffa contro il Monza che ha rallentato la scalata in classifica dell'dopo la vittoria contro il Napoli. Il tecnico nerazzurro, raggiunto al 93' dal colpo ...Commenta per primo A margine della sfida contro il Monza, il tecnico dell', Simone, ha parlato ai microfoni di Dazn e acceso i riflettori sull'arbitro Sacchi, che ha ingiustamente annullato una rete ai nerazzurri. Che bilancio si fa 'C'è grandissima rabbia ...Nell'immediato dopo partita di Monza, Simone Inzaghi ha protestato all'indirizzo dell'arbitro. Il gol del 3-1 annullato ad Acerbi per un presunto fallo di Gagliardini su Pablo ...Pareggio beffa per l'Inter contro il Monza ma anche tante polemiche per la rete del 3-1 "tolta" dall'arbitro Sacchi. Simone Inzaghi non è riuscito a trattenere la rabbia per la decisione arbitrale ai ...