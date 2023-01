La Gazzetta dello Sport

Due punti gettati, uno spreco che rischia di tagliare fuori l'dalla corsa scudetto. Meglio guardarsi alle spalle e concentrarsi sulla corsa al posto Champions. A Monza sono riaffiorati certi ......controparti operanti nel bet online" Db Milano 06/12/2019 - campionato di calcio serie A /- ...sulla vicenda, non hanno fornito spiegazioni esaustive. Già nel 2020 l'Antitrust aveva ... Inter, interrogati su gioco e difesa più che sull’arbitro. Juve, parlano i risultati Il 29enne indagato per l'omicidio di Alice Neri è rientrato in Italia ed è comparso davanti al Gip: 'Ero andato in Francia per lavoro' ...L’arbitro milanese Sozza designato per Inter-Napoli, secondo Massimo D’Alessandro è un chiaro messaggio di potere dell’AIA. “La designazione dell’arbitro Sozza, milanese, per Inter-Napoli è davvero in ...