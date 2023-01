Inter | infortunio Calhanoglu | tempi di recupero lunghi?

(Di domenica 8 gennaio 2023) Non solo la beffa per il pareggio dell’ultimo minuto contro il Monza: l’perde Hakanper. Secondo Alfredo Pedullà, il centrocampista turco soffre di un leggero affaticamento muscolare e potrebbe saltare il match del 18 gennaio di Supercoppa italiana contro il Milan, che si svolgerà a Riad.Quante partite salterà? Il numero 20 nerazzurro non rischia soltanto di essere escluso dal match di Supercoppa:non dovrebbe far parte dei convocati del match di Coppa Italia contro il Parma e in campionato contro il Verona. La notizia non è delle più positive per Simone Inzaghi, il quale fa già a meno di Marcelo Brozovic e che adesso è costretto a rinunciare a un altro play ...

