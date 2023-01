Inter | dopo il blocco di Monza un’altra brutta notizia per Inzaghi

La Gazzetta dello Sport

... ma non può perdere di vista le inseguitrici Juve e: 'il Milan deve pensare a se stesso, come ... che a Salerno sembra aver fatto intravedere uno spiraglio di luce,una prima parte di ...La prestazione negativa di Lukaku in Monza -continua a far discutere: cosa succedeuno stop sbagliato del belgaNon è stata, fin qui, decisamente, l'annata che Romelu Lukaku e i tifosi dell'si aspettavano, anzi. Il ritorno del ... Dopo Monza-Inter, l’arbitro Sacchi nella bufera: verso un lungo stop. I precedenti Serata da incubo per l’arbitro Juan Luca Sacchi a Monza: a fine partita va dai giocatori dell’Inter, ma non si salverà dalla mannaiata ...Il centrocampista turco costretto a uscire per un guaio muscolare nella trasferta di Monza: è in forte dubbio per il derby contro il Milan ...