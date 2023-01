Inter | Caressa | “Non è mai colpa di Onana? A me non sembra dia sicurezze”

Leggi su sportface

(Di domenica 8 gennaio 2023) “L’errore di Sacchi è grave, come anche in Cremonese-Juve. Ci sono errori che si stanno ripetendo, si fischia in anticipo e poi gli arbitri stanno facendo confusione sulle non ammonizioni. Ma non va bene andare in conferenza stampa e ridurre tutto a quello, se sei la peggior difesa esterna della Serie A e hai preso 24 gol finora”. E’ questo il parere di Fabiovenuto a Sky Sport per commentare il deludente pareggio dell’a Monza: “Prima se l’prendeva gol eradi Handanovic. Ma io mi chiedo, adesso non è maidi? A me nonche dia sicurezza alla difesa”. SportFace.