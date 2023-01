Inter beffata sul finale | col Monza finisce pari per un autogol

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 8 gennaio 2023) Serata non soddisfacente per l’di Inzaghi: i nerazzurri sembravano avere la vittoria in pugno quando un’autorete al 93? ha rovinato tutto. L’porta a casa, dalla trasferta di, un solo punto, confermando il quarto posto in classifica, con 34 punti. Darmian ha portato l’in vantaggio al 10?, ma solo un minuto dopo Pessina ha pareggiato i conti. Lautaro Martinez, ha riportato i nerazzurri in vantaggio al 22?, ma è stato sulche la partita ha avuto una clamorosa svolta. Dumfries è stato autore di unal 93?, mandando in festa ilche ha quindi impedito all’di vincere. I brianzoli si trovano attualmente al 14° posto con 18 punti. L'articolo CalcioWeb.