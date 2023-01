(Di domenica 8 gennaio 2023) Al 93? l?vienee in tribuna Adriano Galliani esulta come ai tempi del Milan, quando per lui affrontare i nerazzurri significava derby. A2-2: i nerazzurri...

, il pari al fotofinish scatena la rabbia dei tifosi. Sul campo del Monza, l'non gioca una buona partita per oltre 70 minuti dà la sensazione di riuscire comunque a portare a casa i tre ...Ounahi ha letteralmente stregato Marotta e Ausilio e l'interesse dell'trova conferme anche in Francia. Ounahi ©LaPresse Secondo quanto riportato da FootMercato i nerazzurri sarebbero sulle ... Inter beffata da un autogol di Dumfries allo scadere: il Monza trova il pari, finisce 2-2 Al 93’ l’Inter viene beffata e in tribuna Adriano Galliani esulta come ai tempi del Milan, quando per lui affrontare i nerazzurri significava derby. A Monza finisce 2-2: i ...SERIE A – Fischio finale in Brianza. All’U-Power Stadium si giocava l’anticipo delle 20:45 del sabato tra Monza e Inter. Clamoroso stop dei nerazzurri dopo la grande vittoria nel big match contro il ...