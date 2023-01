Inter | ansia per le condizioni di Calhanoglu | Barella pericolo scampato?

Leggi su intermagazine

(Di domenica 8 gennaio 2023) Hakane Nicolòtengono inSimone Inzaghi e tutta l’Piove sul bangno in casadopo il pari esterno in casa del Monza. Nel corso della partita contro i brianzoli, Simone Inzaghi ha dovuto sostituire per problemi fisici sia Hakansia Nicolò, con il turco che quasi certamente salterà la Coppa Italia contro il Parma. “Ci sono un paio di punti di domanda per Simone Inzaghi in uscita dalla partita di Monza e verso quella di martedì sera a San Siro contro il Parma, per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sia Hakansia Nicolòsono dovuti uscire dal campo prima del previsto, doloranti. Per quanto riguarda il centrocampista e capitano della nazionale turca, ...