Inter | anche i tifosi chiedono a Skriniar di restare | ' Sei il nostro capitano'

Sportitalia

Ieri a Monza uno striscione esplicito della Nord ha chiesto a Skriniar di restare, ma l'offerta del club rimane la ......trovava nell'area di servizio in attesa di alcuni amici per raggiungere Milano per il match- ... Si distinguonoi fumi e il bagliore dei lacrimogeni lanciati dagli ultrà . In altri video ... Inter, anche il Liverpool sulle tracce di Skriniar La sospensione dell’arbitro Sacchi e le recriminazioni sul gol annullato ad Acerbi riecheggiano su tutti i giornali e chiunque sembra voler dare la propria opinione sull’accaduto. Varriale Juventus In ...Secondo Tyc Sports, il Southampton avrebbe formalizzato un'offerta da 10 milioni di euro più bonus per Carlos Alcaraz del Racing Avellaneda.