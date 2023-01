Infortunio Vlahovic | quando rientra il serbo?

Leggi su 11contro11

(Di domenica 8 gennaio 2023) Nonostante il suo rientro sembri sempre più vicino, Dusanè ancora fuori per. La pubalgia che lo sta tenendo fuori da inizio dicembre, non sembra ancora dare respiro alla punta juventina. Il suo impiego nella sfida di vertice contro il Napoli, è decisamente utopia. In società ne sono ben consapevoli. Anche Allegri, infatti, nella conferenza stampa post vittoria con l’Udinese, ha detto che lo rivedremo in campo nei prossimi 15 giorni. Questo significa, con ogni buona probabilità, che con i partenopei sarà al massimo in panchina. La domanda allora sorge spontanea: la Juventus interverrà sul mercato per essere pronti per lo sprint finale della Serie A? Dusansalterà il Napoli a causa della pubalgia che lo affligge da dicembre. La punta juventina, in questa stagione, ha messo a segno 6 gol e 1 assist in 10 ...