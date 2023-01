Infortunio Di Maria | le condizioni del Fideo in vista del Napoli

(Di domenica 8 gennaio 2023) Angel Diè uscito anzi tempo nella sfida contro l’Udinese, tutti spaventati per un possibile nuovoma è stata una cosa precauzionale Angel Diè uscito anzi tempo nella sfida contro l’Udinese, tutti spaventati per un possibile nuovoma è stata una cosa precauzionale. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Allegri ha cambiato l’argentino a scopo precauzionale visto che la settimana prossima c’è la sfida contro ilal Maradona e non vuole perdere il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

