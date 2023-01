Inferno sull' A1 | scontri tra 300 ultras | Italia spezzata | code infinite | caos totale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 gennaio 2023)in autostrada, ma non si tratta di un incidente, bensì della follia e della violenza degli. Un violentissimo scontro tra tifosi di Napoli e Roma ha paralizzato il traffico nel primo pomeriggio'A1, probabilmente la principale arteria del Paese, nei pressi di Arezzo. Secondo quanto si apprende, all'altezza di Monte San Savino - secondo quanto afferma il sito di Autostrade per l'- si è formata una coda di 13 chilometri. Il traffico, oggi domenica 8 gennaio, è particolarmente sostenuto per il ritorno dalle ferie di Natale e Capodanno.anche in direzione opposta, a partire da Arezzo, probabilmente per i "curiosi" che hanno rallentato per vedere quel che stava accadendo. I tifosi della squadra partenopea erano diretti a Genova per assistere alla partita contro la Sampdoria, ...