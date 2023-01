Incredibile Schlein | per dare addosso a Meloni si attacca al Brasile

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ormai la sinistra peral governo e al centrodestra sia tutto, anche al clamoroso assalto dei sostenitori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro al Parlamento. Scene incredibili che riportano ai fatti di Capitol Hill e che vanno in diretta mentre la candidata alla segreteria del Pd Ellyviene intervistata da Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda, su La7. Inc'è un "attacco gravissimo al cuore della democrazia in un paese che si è espresso con libere elezioni di recente", afferma l'ex vicepresidente alla Regione Emilia- Romagna nella puntata di domenica 8 gennaio. Le immagini dei bolsonaristi all'attacco alle sedi delle istituzioni "riportano alla mente Capitol Hill - aggiunge - è clamoroso che si vada adre con violenza le ...

Affaritaliani.it

Un anno, segnato da battute d'arresto e da pasticci strategici alla Sturmtruppen . ... Intanto il caos regna sovrano anche sulle modalità della consultazione: Ellyha avanzato la ...Per quanto paia, a soli venti giorni dal voto, c'è tensione anche sul come esprimere la propria preferenza tra i candidati in campo. A lanciare il sasso è Elly, che propone che ... Primarie Pd, Bonaccini stoppa Schlein sul voto online: Non siamo il M5S Dalla rocambolesca rielezione di Mattarella al Qatargate, passando per la campagna elettorale anti-Meloni e la batosta al voto, un anno di follie targate Pd ...Picerno e Orfini, sostenitori del Presidente dell'Emilia-Romagna: "Sarebbe irrispettoso nei confronti dei circoli" ...