Incidenti stradali | due morti e sette feriti ad Andria

TGCOM

Anche nel campo dell'infortunistica, dopo la fine delle restrizioni si è registrato un incremento rispetto al 2021 dove erano stati rilevati 694di cui 9 con esito mortale, 202 con ...Nelle notte - dopo i tre morti di venerdì, nel giorno in cui la Polstrada ha spiegato che nel 2022 sono state 1.489 le persone decedute in- si sono registrate altre due vittime. ... Incidenti stradali, da Napoli a Iseo ad Andria: morti 5 giovani in poche ore Due diversi tragici incidenti stradali sabato sera e altrettante giovani vittime nel Napoletano. Il primo a Napoli città,l'altro a Ottaviano. Feriti anche i due passeggeri ...Un morto e almeno 4 feriti di cui due in gravi condizioni è il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera sul tratto di autostradale A12 Roma-Civitavecchia. Al loro arrivo ...