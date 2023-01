Incidenti stradali | da Napoli a Iseo ad Andria | morti 5 giovani in poche ore

RomaToday

Leggi Anche, nel 2022 è strage di pedoni: quasi un morto al giorno Leggi Anchein aumento: nel 2022 sono stati oltre 70mila, vittime +11,1%: la tragedia di ...È di due morti e sette feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba di oggi ad Andria, lungo la strada provinciale che collega la città a Trani. Sono state tre le autovetture ... Federico Fontana in coma dopo un incidente stradale: l'appello della mamma per cercare i testimoni Un morto e almeno 4 feriti di cui due in gravi condizioni è il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera sul tratto di autostradale A12 Roma-Civitavecchia. Al loro arrivo ...Nel mirino le gallerie Muggiano e Saturnia del tracciato tra La Spezia e Lerici: “Nel 2022 cinque milioni di passaggi nei due sensi, sei incidenti e due ...