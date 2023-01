leggo.it

'Ha salvato gli altri alunni' Il drammatico bilancio dell''L'ha causato 17 vittime, 22 persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale', ha precisato la catena televisiva ...L'mortale è avvenuto sabato sera, poco dopo le 20, su Via Roma. Una delle auto, una Fiat ... Illesi ma sottoautomobilisti e passeggeri delle due vetture. Leggi anche La strage degli ... Incidente choc in autostrada, «17 morti e 22 feriti». Centinaia di auto e Tir coinvolti: «Nebbia killer» Un incidente stradale, forse a causa della nebbia, ha causato la morte di almeno 19 persone, 22 i feriti, con centinaia di auto e Tir coinvolti. E sul banco degli imputati, secondo una ...Un incidente in autostrada causato forse dalla nebbia ha causato la morte di almeno 17 persone, 22 i feriti, con centinaia di auto e Tir coinvolti. E sul banco degli imputati, secondo una ...