INAIL e Federcasalinghe | corsi gratuiti prevenzione dagli infortuni domestici

(Di domenica 8 gennaio 2023)insieme con l’dà il via alla Campagna nazionale di, attraversodi. Ecco le date. Il lavoro domestico può rivelarsi piuttosto insidioso; gli incidenti che si verificano all’interno della propria abitazione possono anche comportare una serie fratture e traumi gravi. Basti pensare alle conseguenze di una caduta dalle scale, a ferite da

2a News

... #SentitiAlSicuro, si terranno a Teramo e Giulianova i corsi gratuiti, promossi dae da, con il patrocinio dell'Amministrazione Provinciale di Teramo e del Comune di Giulianova. ...insieme con l'(Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) dà il via alla Campagna nazionale di prevenzione dagli infortuni domestici , attraverso l'... INAIL e Federcasalinghe: corsi gratuiti prevenzione dagli infortuni ... Date del corso. I corsi si svolgeranno a Teramo nella Sala Polifunzionale in Via Comi, secondo il seguente calendario: 17 gennaio mattina (ore 10.00-12.00) e ...TERAMO - Nell’ambito della campagna di comunicazione Inail 2023 contro gli infortuni domestici, #SentitiAlSicuro, si terranno a Teramo e Giulianova i ...