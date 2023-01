In Ucraina ha fallito Tajani boccia la guerra di Vladimir Putin

Leggi su iltempo

(Di domenica 8 gennaio 2023) Antoniopunta il dito contro il fallimento diin. Il capo del Cremlino pensava di portare a termine unalampo ma ha sbagliato completamente i suoi calcoli. Dopo un anno di bombe e combattimenti, l'esercito russo è ancora impegnato in un conflitto che non sembra destinato a una rapida soluzione. Il fallimento di quella che la Russia credeva una «lampo» contro l'rappresenta una sconfitta politica, anche se non ancora militare, per il presidente. Lo ha detto a SkyTg24 il ministro degli Esteri, Antonio. «Qualche lustro fa - ha ricordato -sembrava voler scegliere un rapporto privilegiato con ...