In Lombardia 85 nuovi treni già sui binari | altri 50 entreranno in servizio nel 2023

Corriere Milano

Rischia di essere solo una foglia di fico per accelerare le richieste di Veneto e. I SERVIZI L'altro tema riguarda l'uguaglianza dei servizi forniti ai cittadini attraverso i Lep, i livelli ...Dall'altro lato però regioneha pungolato in più occasioni il comune, replicando all'accusa di aver diminuito i fondi e invitando Milano a coprire le perdite di tasca propria. 'L'adozione ... Attilio Fontana: «Lombardia avanguardia per sviluppo urbano sostenibile. Nuovi progetti con i fondi europei» Addolcire la pillola. Promettere che qualcosa per le altre Regioni si farà, purché l’autonomia di Veneto e Lombardia possa andare avanti senza incontrare ostacoli. Ma le ...Bocciata la proposta di un grande contenitore conservatore sul modello dei repubblicani Usa. "Esiste già e si chiama Fratelli d'Italia" dicono. Bossi nuovamente all'attacco di Salvini ...