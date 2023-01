In Germania arrestato un iraniano | preparava attentati al cianuro

(Di domenica 8 gennaio 2023) Nell’abitazione dell’uomo sono state trovate tossine letali, secondo le autorità stava pianificando un attacco molto serio per conto dell’isis

AGI - Un trentaduenne iraniano è statoinperché sospettato di preparare un attentato terroristico , utilizzando veleni come il cianuro e la ricina , una proteina altamente tossica. Il suo appartamento a Castrop - Rauxel,...Un cittadino iraniano di 32 anni è statonell'ovest dellacon l'accusa di preparare attentati terroristici di matrice islamica usando anche tossine letali come cianuro e ricina, trovati nella sua abitazione. Lo rendono ... Germania, arrestato un cittadino iraniano: preparava attentati al cianuro Le autorità tedesche hanno fermato un 32enne iraniano come sospetto terrorista nella regione della Ruhr (Germania nordoccidentale).le autorità tedesche sarebbero state avvertite nei giorni scorsi del rischio di un attentato chimico da parte dei servizi di intelligence di un altro Paese ...