Improvvisa voglia di dolce | cause e rimedi per liberarsene

Orizzonte Scuola

Non è stata nostalgia, non ladi "amarcord" a creare questo momento: è stata semplicemente ladi rivedersi, forse anche i postumi delle restrizioni imposte dalla pandemia ...Infine, per chi hadi iniziare l'anno col sorriso, da segnalare anche l'arrivo de La Befana ... il quale si troverà ad affrontare una minacciache metterà tutti in grave pericolo. ... La maestra riabbraccia gli alunni dopo più di 40 anni