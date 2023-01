Il video degli scontri tra ultras di Napoli e Roma in A1 | tifosi incappucciati e fumogeni in autostrada

(Di domenica 8 gennaio 2023) Circa 300disi sono fronteggiati sulla A1 all’altezza dell’area di servizio di Badia al Pino, nell’Aretino, attorno all’ora di pranzo. Nelle prime immagini in circolazione, si vedono glidelladirigersi verso l’autogrill bloccando la carreggiata in direzione nord. Gli, accendonoe corrono verso la stazione di servizio da dove poco prima alcuni minivan sono stati colpiti dai napoletani con un lancio di sassi e bottiglie. Neglisi registra almeno un ferito e diversi contusi.da Twitter/MardukAureliusMMXX L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... dove nel 2007 Gabriele Sandri, tifoso della Lazio, venne ucciso da un poliziotto, e sarebbero così iniziatiscontri. Un primo bilancio, non ancora ufficiale, parla di un ferito e diversi