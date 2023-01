Il video degli scontri tra napoletani e romanisti | ecco cosa è successo | GUARDA

(Di domenica 8 gennaio 2023) La polizia lavora per identificare i tifosi coinvolti negliavvenuti oggi in A1, anche attraverso idiffusi in chat e social che mostrano la maxi-rissa nell'autogrill che vide l'uccisione del tifoso laziale Gabriele Sandri nel 2007 per un colpo di pistola sparato dall'agente di polizia Luigi Spaccarotella. Glidi oggi, documentati da questo, hanno causato la chiusura dell'autostrada e lunghe code di auto incolonnate nell'aretino, all'altezza dell'area di servizio Badia al Pino direzione nord, facendo anche un ferito, un ultras romanista ricoverato in codice giallo. A quanto riferisce la Questura di Arezzo, "sono già in corso le attività investigative finalizzate alla identificazione dei responsabili delle violenze, anche visionando il materialeacquisito, sulla base ...

RaiNews

... la parte offesa doveva- chiamare l'indagato, recarsi al bagno e masturbarsi'. Per il Tribunale, 'la tesi dell'imputato di non attribuire il carattere forzatostessi, bensì ad un gioco ...Arriva però un breakospiti: 2 - 6 per i milanesi e i protagonisti sono i soliti, ovvero ...check: richiesto nel primo set da Milano sul 13 - 17; richiesto nel secondo set da Siena sul 7 - ... Il video degli scontri tra ultras di Roma e Napoli in autostrada È la prima volta che la comunità ucraina, in fuga dal proprio paese per la guerra, festeggia il Natale ortodosso in Italia ...C'è l'ipotesi che le due tifoserie si fossero date appuntamento in un'area di servizio nel tratto aretino dell'A1 all'origine degli scontri avvenuti all'altezza dell'autogrill di Badia al Pino. E' qua ...