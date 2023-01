Il Tricolore compie 226 anni Mattarella | simbolo unità Meloni | ricucire gli strappi

Il Sole 24 ORE

Giornata della bandiera italiana, il226 anni. Mattarella: "Simbolo di unità e indivisibilità" Il'costituisce il simbolo della unità e indivisibilità del Paese e di quel ..." Oggi la nostra Bandiera226 anni ", ha ricordato la parlamentare di Fratelli d'Italia sottolineando che l'attaccamento alla Bandiera dovrebbe "essere insegnato a scuola ad iniziare ... Il Tricolore compie 226 anni. Mattarella: «Simbolo di unità e indivisibilità» Il Tricolore della Repubblica Italiana compie oggi 226 anni. Nato il 7 gennaio del 1797 come simbolo della Repubblica Cisalpina, si ispira per forma a quello francese. La bandiera nazionale è descritt ...Il Tricolore della Repubblica Italiana compie oggi 226 anni. Nato il 7 gennaio del 1797 come simbolo della Repubblica Cisalpina, si ispira per forma a quello francese. La bandiera nazionale è descritt ...