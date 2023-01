Il solito MJF | su Twitter rivela il suo amore verso ogni potenziale acquirente della WWE

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 8 gennaio 2023) Sono giorni intensi per la WWE e il suo futuro, con il ritorno di Vince McMahon nel consiglio d’amministrazione si è tornato a parlarepossibilità di vendere la federazione. Tante speculazioni certamente, ma di fronte ad un’offerta concreta e all’altezza Vince sarebbe intenzionato a vendere la sua creazione e di conseguenza diversi nomi di potenziali acquirenti hanno iniziato a circolare, si tratta esclusivamente di aziende operanti nel campo dei media e dell’intrattenimento e ieri è uscita una lista completa che è stata notata anche dal campione AEW MJF. Meglio portarsi avanti col lavoro MJF non perde mai occasione per ricordare che il suo contratto scadrà nel 2024 e a quel punto sarà libero di andare da chi offrirà più soldi. Nell’ultimo anno ha spesso citato Nick Khan, Triple H e la WWE per promuovere quella che lui ritiene sarà una sorta di asta ...