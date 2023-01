Il sindaco di Napoli sugli scontri | «Inacettabili | Roma città amica»

(Di domenica 8 gennaio 2023) Le parole di Gaetano Manfredi,ditra i tifosi partenopei e quellinisti. I dettagli Gaetano Manfredi si è espresso su Twitter in merito aglitra gli ultras dellae delin autogrill. Gliin autostrada tra #tifosi dele dellasono inaccettabili. Ci auguriamo che le forze dell’ordine identifichino e puniscano come meritano i responsabili. Questi non sono veri sportivi!sonoamiche che dicono No ad una violenza senza senso— Gaetano Manfredi (@GaeManfredi) January 8, 2023 PAROLE – «Gliin autostrada tra tifosi del ...

TUTTO mercato WEB

I SINDACI Ildi Roma, Roberto Gualtieri, e quello di, Gaetano Manfredi, hanno diramato un messaggio congiunto per condannare l'accaduto: "Gli scontri in autostrada tra tifosi del ...Questi non sono veri sportivi! Roma esono città amiche che dicono No ad una violenza senza senso'. Così ildi Roma Roberto Gualtieri su Twitter. Il sindaco di Napoli condanna gli scontri: "Sono inaccettabili. Noi e Roma città amiche" Scoperto per la prima volta negli anni ’80, se ne erano perse le tracce a causa del mutamento dei fondali marini ...A Portici, il 9 gennaio, le celebrazioni per i 150 anni della fondazione della Scuola Superiore di Agricoltura, oggi Dipartimento di Agraria.